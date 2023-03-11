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Bakan Soylu afet bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları sıraladı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Burada vatandaşlarımızın seferberlik haline ilk günkü devam etmeleri en büyük talebimizdir. Birinci ihtiyaç, kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir.' dedi.

11 Mart 2023 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Bakan Soylu afet bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları sıraladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Burada vatandaşlarımızın seferberlik haline ilk günkü devam etmeleri en büyük talebimizdir. Birinci ihtiyaç, kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir.

Bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmelidir. Bahar geldi, yaz geliyor. Yazlık kıyafete, çocuk büyük ihtiyaç var.

İkinci el giysiyi buraya göndermemelerini rica ediyoruz. Kahvaltılık ürün istiyoruz. Çayı şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Koli kuru gıda, en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisidir.

Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın eşofmana, terliğe ve spor ayakkabısına ihtiyacı var.

Çamaşır makinelerimiz var ama bazen bir seferlik kullanıyorlar. Burada ihtiyaç biraz daha devam edecek. Vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır.

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