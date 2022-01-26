İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Güncel

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser arasında videokonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:59
ABONE OL

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakan Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi.

Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.