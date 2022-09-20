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Bakan Soylu az önce duyurdu: 130 hedefte 132 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle 2 bin 20 polisin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı.' dedi.

20 Eylül 2022 Salı 07:41 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Operasyon sabah saatlerinde başladı. Toplam 132 kişi gözaltına alındı ve biraz sonra hem sorguları yapılacak ve ardından da adliyeye teslim edilecek. Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi.

Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Bir haber daha vermek isterim; Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satımından gözaltı oldu. Milletimiz bize güvensin, uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir.

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