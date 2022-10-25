Bakan Soylu, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen DEÜ 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı töreninin ardından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Buca ilçesindeki müzeyi ziyaret etti.

Burada DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Müze Müdürü Ömer Durmaz'dan bilgi alan Süleyman Soylu, müzenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Hotar, Bakan Soylu'ya müzedeki bir Türk bayrağını hediye etti.

Soylu, buradaki incelemelerin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve diğer ilgililerle, Adatepe Mahallesi Muhtarı Nuri Nezir'i ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.