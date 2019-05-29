29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0294
  • 6,7286
  • 248.793
  • 87.298
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Binali abi televizyonlarda ifade etti. 'İstanbul'u ışıl ışıl yapacağız' dedi. Bir şey söyleyeyim, Binali Abi yaparım dedi mi yapar.'

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanaı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

Bakan Soylu, ''Bianali Abi yaparım dedi mi yapar'' notuyla paylaştığı görüntülerde şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Binali Abi de televizyonlarda ifade etti, anlattı, açıkladı. Dedi ki, ''İstanbul'u ışış ışıl yapacağız! İstanbul'un hiç bir sokağında zifiri karanlık olmayacak. Bizatihi kendi üzerime alıyorum.'' dedi. Bir şey söyleyeyim... Binali Abi yaparım dediyse yapar. Bu kadar açık. Yaparım dedi mi Binali Abi yapar!

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Emekliye çifte zam müjdesi

Emekliye çifte zam müjdesi

'Atatürk silüeti' erken göründü

'Atatürk silüeti' erken göründü

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi

Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor! Tarihin en hızlı uçağı...

İşte kalp sağlığına faydalı süper besinler!

İşte kalp sağlığına faydalı süper besinler!

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA