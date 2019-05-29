Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

İçişleri Bakanaı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

Bakan Soylu, ''Bianali Abi yaparım dedi mi yapar'' notuyla paylaştığı görüntülerde şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah Binali Abi de televizyonlarda ifade etti, anlattı, açıkladı. Dedi ki, ''İstanbul'u ışış ışıl yapacağız! İstanbul'un hiç bir sokağında zifiri karanlık olmayacak. Bizatihi kendi üzerime alıyorum.'' dedi. Bir şey söyleyeyim... Binali Abi yaparım dediyse yapar. Bu kadar açık. Yaparım dedi mi Binali Abi yapar!