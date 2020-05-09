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Bakan Soylu, 'Bir ricam var' dedi ve ekledi: Büyüklerimiz için çıkmayın

65 yaş üstü vatandaşların yarın saat 11:00 ve 15:00 saatleri arasında dışarı çıkabileceğini hatırlatan Bakan Soylu, 'Bir ricam var. 57 ildeki vatandaşlarımız büyüklerimiz için 11-15 saatleri arasında dışarı çıkmayın.' dedi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:16
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların yarın sokağa 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini hatırlatarak sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrıda bulundu. Soylu, "Bir ricam var. 57 ildeki vatandaşlarımız büyüklerimiz için 11-15 saatleri arasında dışarı çıkmayın" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar yarın saat 11:00 ve 15:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Bu uygulamayı hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu.

24 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 65 yaş üstü vatandaşların bu illerde kimseyle karşılaşmayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayan 57 ildeki vatandaşlara seslendi.

RİCADA BULUNDU

Bakan Soylu, "Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız... Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın" ifadelerini kullandı.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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