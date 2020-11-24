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Bakan Soylu: Bu adım bana göre aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır.'

24 Kasım 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 10:40
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşanmıştır."

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