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Bakan Soylu: Bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Düzensiz göç) 2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır.'

31 Mart 2021 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:31
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Düzensiz göç) 2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır."

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