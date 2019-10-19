İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'nin serbest bıraktığı 41 DEAŞ'lının daha teslim alındığını açıkladı.

HDP'li belediyelere yapılan görevlendirmeler için konuşan Soylu, "Kanun çok açık. Teröre bulaşmış, destek sağlayan, milletin vergilerinin terör örgütlerine aktaran belediyelerin yasal olarak yeri yok. Teröre hiçbirimizin sabrı yok! 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bizden sonraki nesillere, terörü miras bırakmayalım. Kaset tekrar başa sarılmasın." dedi.