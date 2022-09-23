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Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Kafalarını inlerinden çıkardıkları an yakalıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar.' ifadesini kullandı.

AA23 Eylül 2022 Cuma 00:46 - Güncelleme:
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.

JANDARMA EKİPLERİNE TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.

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