Bakan Soylu: Bu ülkede terörist kalmayacak

06 Ekim 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.



Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu." dedi.

Soylu, "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Bu ülkede terörist kalmayacak. Ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler." açıklamasında bulundu.