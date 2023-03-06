İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8175
  • EURO
    19,9447
  • ALTIN
    1122.34
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Soylu: Bu yalanlara itibar etmesinler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın 'afetten az etkilenen iller' arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, 'Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz.' ifadesini kullandı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Bu yalanlara itibar etmesinler
ABONE OL

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada afet bölgelerine yönelik bazı dezenformasyonlar yapıldığına işaret etti.

Malatya'nın "afetten az etkilenen iller" arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.