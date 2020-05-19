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Bakan Soylu: ''Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugünümüzün ve geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA19 Mayıs 2020 Salı 22:32 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 22:32
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Soylu, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının son yıllarda uyuşturucuya bağlı ölüm oranlarıyla ilgili hazırlanan düşüş eğilimindeki paylaşımına yer verdi.

Bakanlığı mesajını alıntılayarak narkotik ve uyuşturucuyla mücadele birimlerinde görev alan personeli tebrik eden Soylu, "Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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