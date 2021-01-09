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Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır' açıklamasında bulundu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:43
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır.

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