Bakan Soylu canlı yayında duyurdu: Cezası 15 yıla çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza 15 yıla çıktı.

48 saat içinde zorunlu tedaviye başlanabilecek. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanacak.

179 şüpheliden 149'u gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini ihbar edenlerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu bizim uyuşturucu ile mücadelede en önem verdiğimiz konulardan birisiydi.