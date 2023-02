Bakan Soylu, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

CNN Türk'te deprem ile ilgili son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremin 12. gününde süreci değerlendiren Bakan Soylu, "Bizden sonraki nesiller, bir daha bu tabloyla karşılaşmayacak şehirlerle buluşacaklar. Biz bu sözü her yerde verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü her yerde verdi. Biz bunu her yerde gerçekleştirdik. Yine aynısı gerçekleşecektir" dedi.

"BU GÖRÜNEN TABLOLAR KARŞISINDA İNSAN OLARAK ETKİLENİYORUZ"

Sözlerinin devamında duygulanan Bakan Soylu, "Bu, üzüntümüzden kaynaklanıyor. Allah'tan geldi buna inanıyoruz. Müslümanız. Amentü bizim birinci iman prensibimizdir. Buna inanıyoruz. Ancak bazen bu görünen tablolar karşısında insan olarak etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 TANE CENAZESİ OLAN TEYZE BENİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKTI"



"Hem de çok etkileniyoruz. Anneler var babalar var, çocuksuz kalan anneler var. Annelerini ve babalarını kaybetmiş evlatlar var. Ben bir enkazın başına gittim Maraş'ta, sabah 3-4 gibi. Bir teyzemizin yanına gittim, beni gördü. Soğuk olduğu için bere takıyordum. Yüzüme baktı. Yüzüme bakar bakmaz ayağa kalktı. Ona otur dedim. Bana dedi ki, 'Benim devletim gelmiş. 7 tane cenazem var. Ama ben devletim gelince, Allah onun eksikliğini vermesin. Ayağa kalkmak zorundayım.'"

"BİRÇOK YENİ YAPILAN BÖLGEDE HİÇBİR PROBLEM YOK"



"Büyük ve asil bir milletin evladıyız. Büyük bir olayla karşı karşıya kaldık doğru. Bundan insan olarak etkilenmek de doğru. Ama bu olayı, bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız bu olayları yöneten ekip, milletimize mahçup olmadan, buralarda bir daha böyle bir yıkıntıyla karşılaşmayacak anlayışı bırakacağımıza inanıyoruz. Birçok yeni yapılan bölgelerde bir problem yok. Adıyaman'ın yeni yapılan bölgelerinde bir problem yok. TOKİ konutlarında hiçbir problem olmuş değil."

"ALLAH BÖYLE FELAKETİ KİMSEYE YAŞATMASIN"



5.05'te AFAD merkezindeydik. İlk yaptığımız uluslararası 4. seviyeye çıkmaktı. Türkiye'de 5.45'te bu illere destek olacak tüm illere çağrıya çıkıldı. Araç gereç, gönüllü çağrısına çıkıldı. Birçok bakanımızla hangi illere gideceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip, adım atılması sağlandı. Kahramanmaraş havalimanına inmek istedik inemedik. Gaziantep Havalimanı'na zorlayarak inebildik. 8.15'te bir iki kere inelim diye zorladık. Gaziantep'te hepimiz kendi alanlarımıza devam ettik. 9.15'te Gaziantep'te gördüğüm ilk manzarada dedim ki, Allah böyle felaketi kimseye yaşatmasın. İlk arama kurtarma ekibi 9.30'da oradaydı. Yol ortadan bölünmüştü. Temas bir saatten sonra kesildi. Soğuk var. Orada o saatten itibaren mücadele başladı. Depremin merkezi Pazarcık'ın Eğirli Köyü'ne gitmeye çalıştık. İkinci depremle karşılaştık. Önümüzde bir araba takla attı. Şehre dönüp süreçleri takip etmeye çalıştık. Yıllardan beri Türkiye deprem hazırlıklarını sürdürüyor. 3-4 yıldır 106 üzerinde arama kurtarma ekibi yaptık. Aslında hazırlığımız İstanbul depremiydi. 2019'da yaptığımız hazırlıklardan biri Risk Azaltma Planı'na Kahramanmaraş'ta başladık. Planları bütün illere yönelik bitirdik. 2023 yılını afet tatbikat yılı ilan ettik. Mersin Akkuyu Nükleer Santral, dahil olmak üzere, hastaneler dahil olmak üzere 97 bin deprem tatbikatı yaptık. 620 bin afet gönüllüsü oluşturduk. Son 3 yılda hangi tecrübeyi yaşamışsak o sonucu sisteme aktarmaya çalıştık.