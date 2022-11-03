Bakan Soylu, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısını kabul etti

Soylu, Du Hangwe ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Du Hangwe'nin beraberindeki heyette, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Sincan Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Dairesi Birinci Genel Müdür Yardımcısı Pan Xi, Kamu Güvenliği Bakanlığı Terörle Mücadele Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Gao Fei de yer aldı.

Kabulde, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdür yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.