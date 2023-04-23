Bakan Soylu çocuklarla beraber Boğaz turu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye tam bağımsızlık yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık bayrağının bugünkü bayraktarıdır. Gelecek nesillere çok güçlü bir Türkiye bırakıyor. Biz nasıl 100 yıl önceye dua ediyorsak, inanıyorum ki 100 yıl sonra da bugünlere dua edecekler." dedi.

Çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hem Türkiye hem de dünya çocuklarına hediye edilen bir bayram olduğunu söyledi.

Soylu, 23 Nisan 1920'nin Meclisin açılış tarihi olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz, milletimiz için çok zor dönemlerde, çok zor zamanlarda, çok güçlü bir adım. O güçlü adamın bize o günden itibaren sorumluluk verdiği, sorumluluk taşıttırdığı ve bugüne kadar herkesin o sorumlulukla beraber ülkemizi götürdüğü, bundan sonra da büyük görevlerimizin, büyük sorumluluklarımızın olduğu güçlü bir adım." diye konuştu.

Bütün Türkiye'nin bugün bu adımın ne kadar önemli olduğunu bilerek bunu takip ettiğini vurgulayan Soylu, cumhuriyete, demokrasiye, ülkenin birliğine, inanç, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmanın temel görevleri olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLİYOR"

Bakan Soylu, bağımsızlık ve özgürlüğün önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun kıymetini biliyoruz ve bunun kıymetini yarına taşıyoruz. Sakarya'da çıkan gazımız da bunun en önemli nişanelerinden bir tanesi. Bağımsızlık olmazsa bu gaz çıkmaz. Dün Gabar'da 1 petrol kuyusundan petrol çıktı. Bu bizim için büyük bir müjde, uzun zamandır bekliyorduk, diğerlerinden çıkmıştı. Türkiye gravitesi çok yüksek bir petrolle karşılaşıyor. Bu, bizim için bir bağımsızlık sembolü. İnsansız hava araçları, TCG Anadolu gemisi, otomobilimiz, yapılan köprüler, havalimanlarımız bağımsızlık sembolü. Hem gelişme sembolü, hem bağımsızlık sembolü. Bizim gelecek nesillerimiz bizim için birer bağımsızlık sembolü. Onlar bizden çok daha güçlü, çok daha büyük, çok daha kuvvetli bir Türkiye'yi kucaklayacaklar."

Soylu, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda ilerlediğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık bayrağının bugünkü bayraktarıdır. Gelecek nesillere çok güçlü bir Türkiye bırakıyor. Biz nasıl 100 yıl önceye dua ediyorsak, inanıyorum ki 100 yıl sonra da bugünlere dua edecekler. Çünkü çok zor zamanları dirayetle ve istikametimizden vazgeçmeden devam ettirdik." dedi.