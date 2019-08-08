Bakan Soylu, Denizli’deki kriz merkezinde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki kriz merkezinde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
- AA
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasından satır başları:
Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde.
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