Bakan Soylu Denizli'ye deprem bölgesine gidecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de incelemelerde bulunacak.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli'ye gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Soylu, Denizli'de deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
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