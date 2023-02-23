İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bu süre içinde çadırlar, konteynerler, kalıcı konutlar konusunda 3 ayrı sürecimiz var. İnsanlarımızın her birine dokunabilmek, şehirlerin hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planları ortaya koyuyoruz. Ben Hatay'ı ve Kahramanmaraş'ı özelde, diğerlerini de genelde takip ediyorum. Adıyaman'da ilk başından beri hiçbir güvenlik problemi ile karşılaşılmadı. Burada asayiş olayının gerçekleşmemesi için büyük bir gayret ortaya koyuldu.

"DAHA HIZLI NASIL HAREKET EDERİZ PLANLADIK"

Hem konteyner şehirlerin hazırlanması konusunda daha hızlı hareketin planlamasını gerçekleştirdik, artık köylerimizden şehirlerimize kadar değerlendirdik. Sağlık, beslenme, barınma dahil vatandaşımızın yanında olabilmek için nasıl bir sürecin yanında olacağız değerlendirdik. Ağırlıklı olarak konteynere ağırlık veriyoruz. 48 binin üzerinde çadır var AFAD'ın dağıttığı. Ayrıca STK çadırları var. 6.4'lük depremden sonra evi hasarsız olanlar da korku içinde çadır talebinde bulunuyorlar. Biz bunları karşılamak için elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz.

Hayatımızda hep beraber ilkleri görüyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı, yaşanılanların tekrar yaşandığını görüyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Bunun geleceğe ait oluşturacağı sonuçlar vardır elbette ama bizim elbirliği ile eksiklikleri hep beraber gidererek buradan, o çocuklara, torunlara, dedelerinin biz böyle bir afet yaşadık ama çıkabilme kabiliyetini ortaya koymamız lazımdı, büyüklerimiz bunu ortaya koydu diyebilmemiz gerekir.

BAKAN KURUM: SEFERBERLİK ŞUURUYLA ÇALIŞIYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Deprem bölgesinde hasar tespit çalımlarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Kurum ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Adıyamanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için inşa edeceğimiz yeni Adıyaman'a ilişkin fikirleri almak için Bakanlarımızla, milletvekillerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla buraya geldik. Depremden etkilenen 11 ilimizle vatandaşlarımızla el ele vererek ilk andan itibaren seferber halde çalışıyoruz.

'KALICI KONUTLARI 1 SENE İÇİNDE YAPACAĞIZ'

İllerimize tek tek ziyaretlerde bulunduk. Arama-kurtarma, hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizle yürüttük. Dün de Kilis'te yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İlk andan itibaren Ulaştırma Bakanımız ve Ticaret Bakanımız çalışma arkadaşlarımızla el ele vererek çalışmalarını yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmalarını yürütüyorlar. Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 1 sene içinde yapacağız.

Adıyaman'ın hasar tespit değerlendirmesinde, 20 bin 980 binada 56 bin 685 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak değerlendirmesini yaptık. 164 bin 321 bina ağır hasarlı.

Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın koordine ettiği bir süreci biz de bakanlarımızla valilerimizle birlikte sahada takibini yapıyoruz. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Gerek malzeme tedariki, gerek en sağlam doğru alanda, çocuklarımızın geleceğini ve şehrin kültürünü koruyacak şekilde planlarımızı yapıyoruz.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

Şu anda Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Şehrimizin 100 yılını da planlayacak afetlere dirençli bir anlayışla yapıyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa bu anlayışla ülkemizin en iyi mimarlarıyla, tasarımcılarıyla bu süreci yürütüyoruz. Zemin + 3 katı geçmeyecek bir yapılaşmayı hayata geçireceğiz. Şehrin tüm kültürel değerlerini birlikte ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 200 bin konut projesini bilim insanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Depremin ardından 18. gün itibariyle 3 günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın konut sözleşmesini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz.

Köydeki vatandaşlarımızın köydeki yaşamını sürdürebilmesi amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz. Burada 10 bin köy konutumuzu, 70 bin köy evimizi buradaki tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirecek şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu süreci inşa ederken eski yerleşim yerline yönelik detaylı çalışma yapıyoruz.

Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz. Doğusunda yine Beşpınar bölgesi dediğimiz yerlere konutlarımızı yerleştireceğiz.