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Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu 'Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız' dedi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

CNN Türk'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.

Soylu, "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak." açıklamasında bulundu.

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak" dedi.

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