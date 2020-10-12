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  • Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor
Güncel

Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor

Bakan Soylu: Diyarbakır Annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:58
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