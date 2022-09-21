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Bakan Soylu duyurdu: 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

IHA21 Eylül 2022 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin'de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG'li teröristlere, Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu.

EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

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