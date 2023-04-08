Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da polisler Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ı şehit eden 2 teröristin, özel harekat ve emniyet istihbarat birimlerinin operasyonuyla Mardin'in Ömeryan bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."