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Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da polisler Ahmet Demir, Ramazan Akyürek ve Metin Malkav'ı şehit eden 2 teröristin, özel harekat ve emniyet istihbarat birimlerinin operasyonuyla Mardin'in Ömeryan bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."

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