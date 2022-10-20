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Güncel

Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist, ölü ele geçirildi

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi.' ifadelerine yer verildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist, ölü ele geçirildi
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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." dedi.

  • Bakan Soylu
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