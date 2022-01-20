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Bakan Soylu duyurdu: Bu yılın ilk güzel haberi

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi' açıklamasında bulundu.

20 Ocak 2022 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:51
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK" ifadelerini kullandı.

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