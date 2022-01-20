Bakan Soylu duyurdu: Bu yılın ilk güzel haberi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 20, 2022
Evlat Nöbetinde 34. buluşma
Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor.
İnşallah devamı gelecek��
Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini
ÇÖ-KER-TE-CEK❗️