Bakan Soylu duyurdu: Hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz

İçişleri Bakanı Soylu Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen "Trafik Kazalarında Olay Yeri Çalıştayı"na katıldı. Trafik kazalarının engellenmesi ve oluş nedenlerini inceleyen çalıştaya Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer katıldı.

"TRAFİK TERÖRÜNDE DE DÜNYADA SON ON YILDA, "CAN KAYIPLARINI YÜZDE ELLİ AZALTMA HEDEFİNİ TUTTURAN" İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye karayollarının uluslararası standartta olduğunu ve acil müdahale imkanlarının yükseldiğini belirterek, "Bugün bizler bir trafik çalıştayı için bir aradayız. Hastane standartları yükselmiş, arama kurtarma standartları yükselmiş bir ülkede; trafik stratejisi ve eylem planı olan yani bu planı periyotlar halinde eylem planıyla bütünleştiren trafik verileri üzerinde detaylı analiz yapabilen, hedef koyan, bu hedefe tüm kurumları endesklemeye çalışan, konsantre etmeye çalışan, hedef tutturan; paydaş kurumları bir araya getirebilen, bilimin teknolojinin tüm imkanlarını kullanan, ortalama hız koridorundan kamera sistemlerine, drone ve helikopter denetiminden maket trafik araçlarına kadar pek çok tedbiri ve yöntemi hayata geçiren ve hepsinden de sonuç alan bir ülkede bugün çok önemli bir konuda bir trafik çalıştayı yapıyoruz. Dünkü acıların yaşandığı ülkedeyiz, ama emin olun, kapasite olarak, güç olarak ve sorunlara yaklaşım bakımından aynı ülke değiliz. Her akşam isim okunan terör meselesini de, trafik meselesini de, stratejik bir akılla yöneten, sonuç alan, silahlı terörü bitirme noktasına getirdiği gibi; trafik teröründe de dünyada son on yılda, "can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan" iki ülkeden biriyiz. Kesinlikle dünkü Türkiye değiliz. Çok başka ve yüksek bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 2015 yılından bu yana araç ve nüfus sayısının arttığını, buna oranla kaza sayısında düşüş olduğuna dikkati çekerek, "2015'i 100 olarak kabul ettiğimizde nüfusumuz yüzde 11, trafikteki araç sayımız yüzde 27 artmış; ancak ölümlü kaza sayısı yüzde 50, can kaybı sayısı yüzde 47 azalmış. Türkiye'nin trafik terörüyle mücadelede getirdiği sonuç tam da budur. Nüfus artmış, araç sayısı artmış yarı yarıya buralarda bir azalma ortaya koyulmuş. Uluslararası bir standart olan yüz bin nüfus başına düşen can kaybı sayısı ise 2015'te 9,6'dı. 2020'de 5,8 oldu. 2021 sonu itibarıyla da 6,3. Tabi bu hesabı yaparken ülkemizde mukim bulunan yabancı sayısını dahil etmiyoruz. Avrupa'da ve dünyada yabancı sayısı buna dahildir. Dahil ettiğimizde yüz bin nüfus başına bizim 4,5-5 bandına geldiğimiz, Avrupa seviyesine yaklaştığımızda esas itibariyle bir realitedir. Esas itibarıyla bu insanlar da bir şekilde yaya, yolcu ve sürücü olarak trafikte bulundukları için hesaba dahil etmek gerekir ama bizim hesabımız içerisinde yok" diye konuştu.

"MAKSADIMIZ SADECE CEZA KESMEK DEĞİLDİ, UYARICI OLDUK, REHBERLİK YAPTIK"

Trafik konusunda stratejik davrandıklarını bildiren Bakan Soylu, gelişigüzel davranmadıklarını belirterek, "Sadece para cezalarını bir miktar arttırarak sonuç beklemedik. Stratejimizin üç ayağı vardı; birinci ayağında kazanın oluşmasını önlemek, ikinci ayağında oluşan kazada can kaybını önlemek ve üçüncü ayağında sürücü davranışlarını değiştirmek. Geleceğin yol kullanıcılarını doğru alışkanlıklarla yetiştirmek, yani bir taraftan farkındalık bir taraftan da eğitim. Kazaların oluşmasını engellemek için denetimi arttırdık. Ancak burada yüz yüze denetime ağırlık verdik. Maksadımız sadece ceza kesmek değildi, uyarıcı olduk, rehberlik yaptık. Sürücünün ayağını gazdan çekmesini veya dikkat dağınıklığından kurtulmasını sağlamaktı. Hem farkındalık hem denetimleri yaptık, tabi ki denetim arttıkça, işlem sayıları da, yüz yüze geldiğimiz insan sayıları da artı" şeklinde konuştu.

"YOLLARDA GÖRDÜĞÜNÜZ KAMERA VE ALETLER ÇALIŞMAKTADIR"

Geçmiş dönemde trafikte yapılan işlem sayısı ile günümüzdeki verileri kıyaslayan İçişleri Bakanı Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"2017'de trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı 10,5 milyondu, geçen yıl bu sayı 19,8 milyon olarak gerçekleşti. Bu yıl da 15,7 milyondur. Burada bir uyarıda bulunmak isterim. Bu yılki işlemlerin 3,8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle (KGYS) tespit edilip yapılan işlemlerdir. Evet o yollarda gördüğünüz kamera ve aletler çalışmaktadır. Karadaki trafik denetimlerimize ek olarak havadan da denetim yaptığımızı huzurlarınızda söylemek isterim. 2017'de 107 saat helikopterle trafik denetimi yapıyorduk, bunu sürekli arttırdık ve 2021'de tam bin 441 saat uçuş gerçekleştirdik"

Soylu ayrıca emniyet kemerinin önemine de dikkat çekti. Sürücüleri emniyet kemerine takılan ikaz sesi susturucularının takılmaması konusunda uyarıda bulundu. Emniyet kemerinin önemini belirten kampanyalar yapıldığını hatırlatan Soylu, hem emniyet kemeri hususunda hem de yaya önceliği hususunda önemli mesafe kat edildiğini dile getirdi.

Programda konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer ise, AFAD'ın üstlendiği hususlara dikkati çekerek, "Öncelikle trafik kazalarına müdahale ve kurtarma eğitim kitabı ve eğitim müfredatını hazırladık. 200 AFAD personelimiz tüm AFAD il müdürlerini kapsayacak şekilde trafik kazalarına müdahale ve kurtarma eğitici eğitmeni olarak yetiştirildiler. Aynı şekilde ambulans, itfaiye ve AFAD birimlerinde görevli araç sürücülerine güvenli ve defansif sürüş eğitimleri verildi. Yine tatbikatlarla da birlikte bunları pekiştirmek içinde sürekli çalışma halindeyiz" diye konuştu.