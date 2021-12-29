İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6674
  • EURO
    14,3984
  • ALTIN
    733.87
  • BIST100
    1895.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunuyoruz
Güncel

Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.' dedi

29 Aralık 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:02
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl dile getirdiği iftiralarına atıfta bulunarak, şimdide "Belediye başkanları dinleniyor" şeklinde iftira attığını dile getirdi.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.