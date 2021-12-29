Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunuyoruz

29 Aralık 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl dile getirdiği iftiralarına atıfta bulunarak, şimdide "Belediye başkanları dinleniyor" şeklinde iftira attığını dile getirdi.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

