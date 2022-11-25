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Bakan Soylu, Düzce'de muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün önce meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

AA25 Kasım 2022 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Düzce'de muhtarlarla bir araya geldi
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Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen ve kentteki tüm köy ve mahalle muhtarlarının bulunduğu toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Düzce Valisi Cevdet Atay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AFAD, Türk Kızılay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kentte iki gün önce meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşan hasar ve ilerleyen süreçlerde yapılacakların konuşulduğu toplantı, basına kapalı devam etti.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Düzce
  • muhtar

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