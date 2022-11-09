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Bakan Soylu: Elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz

Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Soylu, “Elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” dedi.

IHA9 Kasım 2022 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmeliyiz
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Namaz sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "9 misafirimizi yangın neticesinde, kimisini yangından etkilenmesi kimisini zehirlenmesi neticesi ile kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bunlardan 8'i sabi yani çocuktu. Birisi yetişkin, 6'sının annesiydi. 1 yaşından 11 yaşına kadarlardı. Aileler için büyük bir imtihan. Allah kimseyi mazlumlukla imtihan etmesin. Bu çocuklar için, kaderi bu çocuklara benzeyen çocuklar için biz babaları olarak, bırakın ülke ve devlet yöneticilerini babaları olarak elimizden gelen sorumluluğu yerin getirmeliyiz. Hepimiz çok etkilendik. İfade etmekte zorlanıyorum, Allah rahmet eylesin. Allah cenneti ile buluştursun. Bizi onlara mahcup etmesin" diye konuştu.

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