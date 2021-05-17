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  • Bakan Soylu: Eren-13 ve Eren-2 Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Soylu: Eren-13 ve Eren-2 Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz.

DHA17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34
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Bakan Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz.

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