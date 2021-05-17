Bakan Soylu: Eren-13 ve Eren-2 Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz.
DHA17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:34
Bakan Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz.