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Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 152 şüpheliden 133'ü yakalandı

Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Toplam 152 şüpheliden 133'ü yakalandı.' dedi. Bakan Soylu, 'Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz. Bu vesileyle de özellikle milletimize bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

25 Nisan 2023 Salı 07:48 - Güncelleme:
Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 152 şüpheliden 133'ü yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Afet yönetsek de, zor günlerden geçsek de, seçim ortamı olsa da, başka gündemlerimiz peşimizden gelse de evlatlarımız, arkadaşlarımız, bu kurul bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir.

Toplam 152 şüpheliden 133'ü yakalandı.

Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz. Bu vesileyle de özellikle milletimize bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz.

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