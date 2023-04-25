İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'na yönelik açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Afet yönetsek de, zor günlerden geçsek de, seçim ortamı olsa da, başka gündemlerimiz peşimizden gelse de evlatlarımız, arkadaşlarımız, bu kurul bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir.

Toplam 152 şüpheliden 133'ü yakalandı.

Uyuşturucu meselesine terör meselesi gibi bakıyoruz. Bu vesileyle de özellikle milletimize bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz.