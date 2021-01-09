İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ocak 2021 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu, Esenyurt'ta Güvenlik Toplantısına katıldı
Güncel

Bakan Soylu, Esenyurt'ta Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Esenyurt Güvenlik Toplantısı yapıldı.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 10:56 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:57
ABONE OL

Esenyurt Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.