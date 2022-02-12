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Bakan Soylu, Gaziantep'te temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Eğitim Parklarını ziyaret etti.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 19:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:53
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerinin yaptırdığı Trafik Eğitim Parklarında incelemede bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden Soylu, öğrencilerle dört tekerlekli pedallı bisiklet kullandı. Bakan Soylu, kırmızı ışıkta durarak yayalara yol verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Soylu, daha sonra fidan dikti.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Necat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel eşlik etti.

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