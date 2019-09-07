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Bakan Soylu 'girilmez' denilen Aliboğazı'nda konuştu: Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir

Bir dönem 'girilmez' diye lanse edilen ancak başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenme noktasına gelen Aliboğazı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Aliboğazı, bir dönem bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan. Bugün bu terörist sayısının barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir' dedi.

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Türkiye'de ilk defa Tunceli'de uygulamaya geçen 'Yaşam Alanlı Kule'leri gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem teröristlerin "girilmez" diye lanse ettiği Aliboğazı bölgesindeki Kekliktepe'ye gitti. Kekliktepe Yaşam Alanlı Kule'yi inceleyen ve güvenlik güçleriyle görüşen Bakan Soylu, açıklamada bulundu.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, "Aliboğazı, bir dönem terör örgütünün bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan. Önemli özelliği ise Karadeniz’e geçişleri temin ettiği alanlardan bir tanesidir. Allah'a şükür şimdi güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayreti ile burada bugün bu terörist sayısının barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir. İnşallah buralarda huzur içerisinde gelinebilecek yer olacaktır" ifadelerini kullandı.
 
Bakan Soylu'ya Tunceli ziyaretinde Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.

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