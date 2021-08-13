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Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:12 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle hala çalışmalarına devam ediyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle hız kazanacağız.

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