Bakan Soylu gündeme getirmişti! Tek tek yıkılacaklar

DHA 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği'nin 3'ünü Genel Kongresi'ndeki konuşmasında "110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 bininden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geriye 15 bin bina kaldı. O bina orada durdukça o binada uyuşturucu kullanılıyor. O binada asayişsizlik yapılıyor" dedi.

METRUK BİNALAR İKİNCİ SIRADA

Bakan Soylu'nun açıklaması gözleri bu binalara çevirdi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2018 yılında 'Narkolog Projesini' hayata geçirdi. Proje ile uyuşturucu kullanımının sosyolojik nedenlerine inilerek uyuşturucu bağımlılarının kişilik profilleri çıkarıldı. Proje çerçevesinde uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 29 bin 540 kişiye uygulanan ankette katılanların yüzde 70,89'u hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını belirtirken, yüzde 45,2'si uyuşturucu maddeyi kendi evinde, yüzde 29,1 terk edilmiş metruk binalarda, yüzde 10,7'si arkadaşının evinde, yüzde 7,9'u arabada, yüzde 2,6'sı parkta kullandığını belirtti.

'KANUN MADDESİ DEĞİŞTİRİLDİ, YIKIN TALİMATI VERİLDİ'

Uyuşturucu kullanımı yeri olarak ikinci sırada çıktığı metruk binalarla ilgili harekete geçildi. Bu doğrultuda 2019 yılında 3194 sayılı İmar Kanununun 'Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar'" başlıklı 39'uncu maddesi 'Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapıların öncelikli olarak yıkılması, yıkılamayanların ise iyileştirilmesi-rehabilite edilmesi ve güvenlik tedbiri alınmasına yönelik iş ve işlemlerin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum-kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak devam ettirilecek' şeklinde değiştirildi. Bu değişikliğin ardından valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere talimat gönderilerek metruk binaların tespit edilmesi istendi. Vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan komisyon ile konu Asayiş ve Güvenlik Toplantılarında ele alındı.

69 BİN 349 BİNA YIKILDI

Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar ülke genelinde 105 bin 750 metruk bina tespit edildi. Bu binalardan 69 bin 607'si yıkıldı, 16 bin 349'u rehabilite edilerek güvenlik tedbiri alındı. Geriye kalan yüzde 19 bin 794 bina ile ilgili yıkılma ve iyileştirme işlemleri ise devam ediyor.