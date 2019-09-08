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Bakan Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

*(ABD ile ortak devriye) Bugün eğer ABD Fırat'ın doğusunda kendi askerlerinin Türk askerleriyle bu devriye faaliyetlerini kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişiminin attığı adımların sonucudur. Türkiye hiç geri adım atmadı.

*Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği örgütleri Avrupa görmüyor. INTERPOL FETÖ konusunda herhangi bir yardımda bulunmuyor. PKK'lıları buluyor ama Türkiye'ye vermiyor. Veya bunlara bir şekilde o ülkenin vatandaşlığı veriliyor. Avrupa'nın bu konudaki ikili bakışı, çifte standardı samimiyet eksikliğinin göstergesidir.

*

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

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