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Bakan Soylu, Hakkari’de yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şemdinli’de meydana gelen mühimmat patlamasında yaralanan askerleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

  • İHA
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Muş ilinde şehit cenazesi törenine katıldıktan sonra Yüksekova ilçesine, oradan da helikopterle Hakkari’ye gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler, Fatih Kışlasında protokol üyeleri tarafından karşılandı. Hakkari Devlet Hastanesine geçen Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı askerleri alnından öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Askerler ise olayın nasıl yaşandığı ile ilgili Bakan Soylu’ya bilgi verdiler
 

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