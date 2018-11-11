Bakan Soylu, Hakkari’de yaralı askerleri ziyaret etti

Muş ilinde şehit cenazesi törenine katıldıktan sonra Yüksekova ilçesine, oradan da helikopterle Hakkari’ye gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler, Fatih Kışlasında protokol üyeleri tarafından karşılandı. Hakkari Devlet Hastanesine geçen Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı askerleri alnından öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Askerler ise olayın nasıl yaşandığı ile ilgili Bakan Soylu’ya bilgi verdiler