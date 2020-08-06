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Bakan Soylu halk otobüsüne binerek koronavirüse karşı vatandaşları uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'taki denetimlerin ardından özel halk otobüsüne binerek korona virüse karşı vatandaşları uyardı.

İHA06 Ağustos 2020 Perşembe 19:24 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 19:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” başlığıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı. Denetimler kapsamında Bakan Soylu, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir kapalı pazar yerini ziyaret etti. Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi’nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüste tedbirleri inceleyen Soylu yolcularla sohbet etti. Bakan Soylu "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi. Atatürk Bulvarı’na gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

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