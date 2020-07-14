Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın net talimatı var

14 Temmuz 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:56

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Madenli beldesinde açıklamalarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANISOYLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hasar tespit çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Burada hem bu hasarın temizlenmesi açısından hem de bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler tüm bakanlıklar çerçevesinde planlanıyor. Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız. "