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İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırını havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Sınır hattında açıklamalarda bulunan Soylu, 'Artık göçmenlere engelleme ortaya koymuyoruz. Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı trajediye sahip çıktı. Geri itmeleri engellemek için tam donanımlı bin özel harekat polisi getiriyoruz.' dedi.

HABERİN
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AA05 Mart 2020 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:45

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.

Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

Sınır hattında açıklama yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir geçen geçer. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı. 18 Mart mutabakatı yapıldı. Biz buna sahip çıktık yerine getirdik. Günde 9700 kişinini Yunanistan adalarına geçtiği zaman diliminden buraya geliyoruz. Edirne'de geçen yıldan bu yana toplam 137 bin civarında kaçak göçmen yakalandı. 103 bin insanı memleketine ikna ederek geri gönderdik. 1978 model gaz dfişieğini insaların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar. Prontex'e şikayet ediyorum. Prontec maalesef kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. 164 insanı yaraladılar. 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar. TSK ile de konuştuk 1000 özel harekat polisimizi Meriç'in sınır sistemine getiriyoruz geri itmekleri engellemek amacıyla.'

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