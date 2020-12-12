Bakan Soylu HDP'nin yalanlarını görüntülerle yüzlerine vurdu: Bakın Şiban'ın evine kırmızı listedeki terörist giriyor

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:25

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.



Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda HDP'lilerin yalan ve iftiralarına cevap verdi.

HDP'nin Kemal Kurkut hakkındaki iddialarını yanıtlayan Bakan Soylu, Kemal Kurkut'un polislere "Kendimi patlatacağım" dediği gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu, HDP'nin iftiralarına şöyle cevap verdi:

2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda HDP mitingine DEAŞ’lı olduğunu bildiğimiz teröristler saldırmış, dört kişi hayatını kaybetmiş. Ardından 2017’de nevruz oldu. 2015’te gar patlaması oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. 21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut’a polis ‘dur’ diyor. ‘Ben kendimi patlatacağım’ ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu ‘dur’ ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökeni DEAŞ’lı PKK tarafından satın alınarak, etrafındaki aileleri rehin alınarak, sınırımızdan sokulup, 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunun içine saklayan bir teröristi etkisiz hale getirdik. Devlet orada HDP mitingini korumak için, orada bir provokasyona izin vermek için gerekli tedbiri aldı” değerlendirmesini yaptı.

'KÖYLÜLERE İŞKENCE' YALANI

HDP ve bazı yayın kuruluşlarının 'Van'da Osman Şiban adlı şahsın helikopterden atıldığı' iddiasına da yanıt veren Soylu, görüntülerle Osman Şiban'ın evine kırmızı listedeki teröristlerin nasıl girip çıktığını gösterdi.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

11 Eylül’deki operasyonda üç vatan evladımız şehit oldu. Bütün operasyon kayıtlarıyla elimizde. Osman Şiban’ın evine iki üç kişi geliyor, insansız hava aracıyla takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi Apo’nun, Murat Karayılan, Duran Kalkan'ın en yakın arkadaşı kırmızı bültenle aranan Vahdettin Karabay. Osman Şiban’ın evinden çıkıyorlar, mağaraya gidiyorlar. F16’ları istiyoruz. Kayalıklar içinde etkisiz hale getiriyoruz. Üç teröristten biri ölmüyor.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCA BAĞIRARAK KONUŞMAYI SABOTE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yalan ve iftiralarla devleti suçlayan HDP'liler, Soylu'nun belge ve görsellerle yalanlarını çürütmeye başlamasıyla bağırarak, masalara vurarak konuşmayı sabote etmeye çalıştı.

Bakan Soylu, 'Doğruları istemiyorsunuz değil mi?' diyerek tepki gösterdi.