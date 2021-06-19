19 Haziran 2021 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı. 18 Haziran'da Mardin'de Nusaybin'de büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi.