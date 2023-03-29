Bakan Soylu: İnsanlarımızın güçlü ikametleri olacak ve geleceğe huzurla bakacakla

Hatay'ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde kurulan çadırdaki iftar programına katılan Soylu, sohbet ettiği depremzedelerle orucunu açtı.

Burada konuşan Soylu, çadır kentlerde eğitim, sağlık, psikososyal destek ve oyun alanları gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Her konuyla en ince ayrıntısına kadar ilgilenildiğini vurgulayan Soylu, "Bunu hem sorumluluğumuz gereği yapıyoruz hem de hep beraber büyük bir afetteyiz ve sınavdayız. Karşı karşıya kaldığımız imtihanda bu birlikteliğimizi güçlendirmek için ortaya koyuyoruz. İnanıyorum ki buradan çok güçlü çıkacağız." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük afetle karşılaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sadece depremin olduğu dakika itibarıyla 26 bin enkaz, 26 bin bina çökmüş oldu. Şu anda hasar tespitleri yapıldı. Hatay'da Defne ve Antakya'da günde toplam 8 binin üzerinde kamyon sadece enkaz taşıyor, 800 ekskavatör çalışıyor. Şu anda deprem bölgelerinde bina olarak yüzde 36'nın üzerinde, hacim, bağımsız bölüm olarak da yüzde 50'nin üzerinde hem enkaz olmuş, yıkılmış hem de acil yıkılacaklar kaldırıldı, döküm sahalarına getirildi. Hatay Antakya'da belki bayramı 3,5,10 gün daha geçebiliriz ama diğer yerlerde yıkılmış ve acil yıkılacak binaların tamamını yıkmış ve döküm sahalarına taşımış olacağız. Sonra, ağır hasarlı binalara geçeceğiz."

- "Sizi yalnız bırakmayacağız"

Depremden etkilenen 11 ilde vatandaşların ramazanı huzurlu geçirmesi için çalışmalar yapıldığını, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu dile getiren Soylu, "Allah şahittir, bu mübarek gece, ay hürmetine söylüyorum, sizi yalnız bırakmayacağız." dedi.

Hem görevlilerin hem de vatandaşların insanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Soylu, hayatını kaybeden vatandaşların kendilerine emanet ettiği sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Soylu, daha güçlü şehirler kuracaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'da bu, birçok defa meydana gelmiş. Bir daha Hatay'da, bu bölgede böyle bir şey olmaması için güçlü binalar yapacağız. İnsanlarımızın güçlü ikametleri olacak ve geleceğe huzurla bakacaklar. Belki ilk günler ağzımıza gelip söyleyemiyorduk çünkü hala acımız çok tazeydi. Ama ümidimiz ve umudumuz yüksektir, ümitsizlik şeytandandır. Şimdi bunu çok rahat görebiliyoruz. O ilk günlerde Antakya'daki o manzara içerisinde belki onu hayal edebilmek, kafamızda tasarlayabilmek mümkün değildi.

Sizin nezdinizde tüm Hataylılara, Antakyalılara şunu söylemek istiyorum, bundan 1,5 yıl sonra hakikaten şehirleriyle, mahalleleriyle yeniden kucaklaşacakları, eskisinden hem çok daha güçlü hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin değmesiyle yepyeni bir hale dönüşebilecek bir Hatay, Antakya ve deprem bölgelerindeki illerimiz, ilçelerimiz olacak. Buna inanıyorum."

- "Hatay'ı, Türkiye'nin en güzel yaşanabilecek yeri haline getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Elazığ'da, Malatya'da depremle karşılaştığımızda, ilk günlerde oraya gittiğimizde tabii millet, acılarıyla ve karşı karşıya kaldıkları şokla, travmayla 'Buralarda bir daha nasıl yaşarız?' diyordu. Biz onlara o zaman 'Hiç merak etmeyin, burayı sizin için çok güzel yaşanabilecek bir yer haline getirebileceğiz.' diyorduk. Şimdi burada size bunu söylüyorum, Hatay'ımıza, memleketlerimize sahip çıkalım. Hatay'ı, Türkiye'nin en güzel yaşanabilecek yeri haline getireceğiz inşallah. Bunu hep beraber yapacağız, sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sonuna kadar vatandaşlarla beraber olacaklarını dile getiren Soylu, ramazanı kutladı.

İftar programına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı.