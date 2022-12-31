Bakan Soylu, İran sınırında görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü

Bakan Soylu, yeni yıl nedeniyle geldiği 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde brifing aldı ve incelemelerde bulundu.

Üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra yapımı geçen ay tamamlanan ve gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılan üs bölgesinin açılışını yaptı.

Ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra üs bölgesinde Sistem İzleme Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, üssün çevresinde belirlenen noktalara deneme amaçlı yapılan atışları da izledi.

- JANDARMALARI AİLELERİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜRDÜ

Akşam yemeğini yediği jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra bazı jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü.

Bakan Soylu'ya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.

- TENDÜREK MODÜLER ÜS BÖLGESİ

Modüler Üs Bölgesinin temeli, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından 8 Eylül 2021'de atıldı.

Kış şartlarından dolayı ara verilen çalışmalar, 19 Mayıs 2022'de yeniden başladı ve üssün yapımı 28 Kasım 2022'de tamamlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının en yüksek üssü olan Tendürek Modüler Üs Bölgesi, 3 bin 305 metre rakımda bulunuyor.

Kış aylarında sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki üs, geniş alanda keşif ve gözetleme imkanı sunuyor.

Üsteki gelişmiş radar ve uzaktan komutalı atış sistemleriyle hem operasyon birlikleri destekleniyor hem de bölgenin kontrolü tam olarak sağlanıyor.