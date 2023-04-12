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Bakan Soylu, İstanbul'da Gümüşhaneliler ve Erzincanlıların iftar programlarına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhaneliler ve Erzincanlıların iftar programlarına katıldı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Bakan Soylu, İstanbul'da Gümüşhaneliler ve Erzincanlıların iftar programlarına katıldı
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Soylu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığınca Kasımpaşa'daki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Gümüşhaneliler iftar programında vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Soylu, Beyoğlu Belediyesince Hasköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Erzincanlılar iftar programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, deprem bölgesinde kafasını çevirdiğinde "Beyoğlu Belediyesi" yazılı kıyafet giyen görevlileri gördüğünü söyledi.

Beyoğlu Belediyesinin deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderdiğini ifade eden Soylu, "Beyoğlu Belediyemize, değerli teşkilatımıza, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu kardeşiniz de milletvekili adayı, size emanet." diye konuştu.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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