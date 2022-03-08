Bakan Soylu kadın muhtarlarla bir araya geldi

AA 8 Mart 2022 Salı 16:49 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 16:49

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği programda konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda değişim, dönüşüm ve devrimler gerçekleştirdiğini belirten Soylu, "Sadece Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabetini sağlayabilecek bir altyapı oluşturmadınız, aynı zamanda dışarıdan üzerimize biçilmeye çalışılan elbiselere, bizi zihniyetimizle beğenmeyenlere, değerlerimize, kültürümüze, geleneğimize ve anlayışımıza set çekmeye çalışanlara karşı da bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Milletimiz içerisindeki ötekileştirmeleri ortadan kaldırdınız." dedi.

Soylu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar buluşmasını başlattığında bazı kişilerce eleştirildiğini hatırlatarak, "Birileri burun kıvırdılar, 'muhtarlarla buluşmayla ne olurmuş' dediler. Aslında orada da bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Devletimizin en tepesinden, yani zatı devletlerinizden, en alt yönetim birimi olan muhtarlarla irtibatınız Türkiye'de devlet yönetiminde farklı bir zihniyet devrimi ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın tüm hizmetlerde görüldüğünü söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemisiyle geçen son 2 yılda kadın muhtarlarımız sadece muhtarlık görevi yapmadılar, annelik, ablalık, kardeşlik görevi de yaparak mahallelerindeki herkese sizin ortaya koyduğunuz iradeyle beraber ulaştılar. Avrupa ve dünyadaki bazı ülkeler bizden daha zengin olmasına rağmen yaşlılarını ölüme terk ederken verdiğiniz talimatla bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz devletin en uç birimi olan muhtarlıklarımız ile beraber bütün dünyaya örnek olabilecek yaşlılarımıza hürmeti ve onların her türlü isteğini karşılayabilme anlayışını gerçekleştirdiler."

Bakan Soylu, yangın, deprem, sel gibi afetlerle mücadelede de hep birlikte hareket edildiğini hatırlatarak, "Sizin külliyede onlarla bir arada olma anlayışınız, onların hizmet anlayışına aynı şekilde yansıdı. Eğer bu toplantı 2004 yılında olsaydı burada 114 kadın muhtar olacaktı ama Türkiye'de yerleştirdiğiniz iklim burada 1125 kadın muhtarın olmasını temin etti." diye konuştu.

Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda muhtarların özlük haklarında da birçok gelişme yapıldığını anlatan Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya için model bir ülke haline geldiğini kaydetti.