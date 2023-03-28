Bakan Soylu, Kahramanmaraş'da

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantı, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerde, Geçici Barınma Merkezleri ve çadırlardan sorumlu koordinatör valiler, kaymakamlar, AFAD sorumlularıyla geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı.

Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.