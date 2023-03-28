İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,121
  • EURO
    20,7473
  • ALTIN
    1212.42
  • BIST100
    4811.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili toplantıya katıldı. Bakan Soylu toplantının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

AA28 Mart 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'da
ABONE OL

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantı, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerde, Geçici Barınma Merkezleri ve çadırlardan sorumlu koordinatör valiler, kaymakamlar, AFAD sorumlularıyla geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı.

Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.